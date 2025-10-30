Panamá lanza campaña de consumo lácteo nacional para proteger su producción

La Cadena Agroalimentaria de la Leche presentó la campaña nacional de consumo lácteo bajo el lema “Miles de manos panameñas trabajando para alimentar a un país”, una estrategia que invita a redescubrir los beneficios y propiedades nutricionales de los productos lácteos y exaltar la labor de los actores de la cadena productora nacional.

En un comunicado, la Cadena indicó que “hoy en día, el consumo de lácteos ha cambiado debido a la llegada de productos importados, que compiten con la producción local, lo que está modificando las tendencias del mercado afectando los niveles de la oferta local. Sumado a la baja en el consumo lácteo per cápita del país. Hace diez años el consumo de leche local se situaba en 117 litros por persona al año, y al día de hoy, ese número ronda entre los 108-110 litros por persona”.

El presidente de la Cadena Agroalimentaria de la Leche, Gerardo González, dijo que “es importante aclarar que, aunque algunos productos importados, como los lácteos, llegan al mercado, la mayor parte de la leche que consumimos debería ser de origen nacional. Lo que necesitamos es que el consumidor se eduque y compre productos que utilicen materia prima local”.

Ante las expectativas, el representante del gremio, pidió mayor colaboración del gobierno para proteger a la industria local, destacando el esfuerzo que realizan los productores desde las tierras campesinas, las grandes industrias y los comercios que exponen la calidad panameña en sus estanterías.

“Esta campaña representa identidad y orgullo por apoyar la producción de nuestro país. Es decir, un esfuerzo para los panameños y por los panameños”, dijo el principal vocero del sector.

Durante el evento, el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, exhortó a las diferentes instituciones y voluntarios a sumarse a la campaña, debido a que es una decisión país, que cuenta con el respaldo del gobierno nacional. “Primero es el productor nacional y el consumo local”.

“Cuando elegimos productos lácteos fortalecemos la economía y garantizamos la seguridad alimentaria del país. Desde el ministerio trabajamos con los productores, mejorando la asistencia técnica, fortaleciendo la sanidad animal y dignificando la calidad de vida del campo”, expuso el ministro.

Entre tanto, la directora de la campaña y gerente general de SandBox Latam, Andrea Giménez, mencionó que la campaña surge ante la necesidad de incentivar que los panameños consuman más productos lácteos nacionales, debido a la fuerte competencia de los importados, que a corto plazo pueden parecer más económicos, pero a la larga resultan más costoso al poner en riesgo la industria local.

“El objetivo es fomentar el consumo de leche, queso, yogurt, mantequilla, helados y otros derivados nacionales. Detrás de cada producto hay miles de manos panameñas trabajando”, precisó.

Con respecto al lema de la campaña “Miles de manos panameñas trabajando para alimentar un país”, mencionó que será lanzada oficialmente el 1 de noviembre a nivel nacional, con una duración inicial de seis meses, y se difundirá en radio, televisión, medios digitales e impresos. La iniciativa contempla dos fases: La primera enfocada en la sensibilización del consumidor, y la segunda en fortalecer la presencia en puntos de venta y acercarse a las generaciones más jóvenes.

Expuso que todas las imágenes de la campaña fueron grabadas en fincas y plantas panameñas, con la participación de productores auténticos, mostrando la realidad diaria del sector lácteo nacional y su nivel de tecnología y salubridad.

La iniciativa revive la mítica campaña “¿Y tú, tomaste Leche hoy?”, y fortalece el vínculo entre la producción local y los consumidores mediante acciones que permiten destacar la importancia de la industria.

A nivel nacional, Panamá posee una destacada zona lechera, concentrada en las provincias de Chiriquí, Coclé y Darién. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en 2023, el país registró un hato lechero de aproximadamente 157,500 cabezas, con una producción que alcanzó los 178.9 millones de litros (L).

Además, la inversión de la industria láctea dentro del sector agropecuario se estima en $1,130 millones, divididos entre modernización, uso de suelo y mejoras en el ganado lechero. Estimaciones preliminares indican que la que gira alrededor de la industria láctea genera en su cadena de valor más de 50,000 empleos directos, indirectos e inducidos a nivel nacional.