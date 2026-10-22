Panamá impulsa millonaria inversión en infraestructura de cumplimiento y transparencia ante más de 1,200 especialistas globales

Al menos 1,200 oficiales de cumplimiento, abogados, contadores y especialistas de Panamá y otros 12 países participan en el XI Congreso Internacional de Cumplimiento, evento organizado por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa), según se informó en un comunicado. El encuentro, que se desarrolla durante dos días, reúne a más de 70 expositores nacionales e internacionales, entre los que destacan un experto de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA), un exagente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Durante la inauguración, Catherine Cardoze, presidenta de Asocupa, destacó que el cumplimiento es esencial para la competitividad económica y la confianza internacional. “La prevención ya no debe entenderse únicamente como una obligación regulatoria; debe reconocerse como una verdadera infraestructura de confianza”, afirmó. Asimismo, sostuvo que el traslado de Panamá del Anexo I al Anexo II de la lista fiscal de la Unión Europea constituye un avance que exige consolidar los esfuerzos de transparencia, por lo que hizo un llamado a reforzar las acciones preventivas: “Panamá no puede darse el lujo de retroceder en materia de transparencia y cumplimiento. Los riesgos financieros evolucionan, el crimen organizado se transforma y las exigencias internacionales son cada vez mayores”.

La quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para iniciar en agosto de 2027, ocupó un lugar central en el debate inaugural. Isabel Y. Vecchio Arófulo, presidenta pro tempore del Gafilat para 2026 y directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que Panamá deberá demostrar no solo el cumplimiento formal de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino la efectividad real de las medidas mediante 11 resultados inmediatos. “La quinta ronda no se trata únicamente de cumplir con las leyes, sino de demostrar que las normas se implementan de manera efectiva en el país”, señaló. Además, recordó que la última evaluación de Panamá se realizó en 2017 y que el nuevo proceso durará aproximadamente 18 meses, e incluirá revisión documental y entrevistas a autoridades y al sector privado.

Por su parte, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Javier Herrera, instó a los oficiales de cumplimiento a actuar con independencia y firmeza frente a operaciones de riesgo: “Ustedes no son simplemente quienes verifican que se cumplan las normas. Son guardianes de la integridad, defensores de la transparencia y pilares fundamentales para el fortalecimiento del sistema financiero de Panamá”, expresó. Entre los temas destacados de la agenda figuran el uso de criptomonedas por organizaciones criminales, las maniobras de buques para evadir sanciones internacionales, los riesgos geopolíticos para la flota mercante panameña, la corrupción, el fraude corporativo, la cibercriminalidad y la aplicación de inteligencia artificial para detectar operaciones sospechosas, bajo el lema “Geopolítica, Inteligencia Artificial y Cumplimiento: entender lo invisible para controlar lo crítico”.