Panamá gana arbitraje de inversión interpuesto por Sacyr S.A.

La República de Panamá ganó la demanda de arbitraje internacional de inversión presentada por Sacyr, S.A., bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), anunció la Presidencia en un comunicado.

Explicaron que, en el año 2018, la empresa Sacyr, S.A., empresa que formó parte del Consorcio Unidos por el Canal (GUPC) para la construcción del Tercer Juego de Esclusas, proyecto a cargo de la Autoridad el Canal de Panamá (ACP), interpuso un arbitraje de inversiones con fundamento en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre el Reino de España y la República de Panamá (el Tratado), por el monto de dos mil trescientos sesenta y dos millones setecientos treinta mil dólares (US$2,362,730,000.00). Sacyr alegó que las acciones de la ACP durante la licitación y ejecución del proyecto habían violado el Tratado.

Mediante laudo emitido este viernes, 31 de octubre, el Tribunal rechazó todas las reclamaciones presentadas por Sacyr.

El Tribunal encontró que “Sacyr no logró probar sus reclamaciones y, además, que ninguna de las acciones de la ACP que fueron objeto de queja por parte de la Demandante pueden ser atribuidas a Panamá como actos realizados en el ejercicio de su poder soberano”.

Asimismo, el Tribunal destacó que, “si no hubiera desestimado las reclamaciones por falta de mérito, habría concluido que estas son inadmisibles, ya que su fundamento es el Contrato y no el Tratado”.

El laudo ordena a Sacyr a pagar a la República Panamá, el monto de US$6,391,831.66 en concepto de costas del arbitraje (incluyendo honorarios legales y gastos del proceso).