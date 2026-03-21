Panamá fortalece vínculos entre África y América Latina

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, en el marco del Primer Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, desarrolló una agenda de reuniones para fortalecer la cooperación internacional y posicionar al país como un punto estratégico entre África y América Latina.

Durante la jornada, participó en un encuentro de la Coalición de Gobiernos por la Inversión Pública Global junto a la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y la exprimera ministra de Senegal, Aminata Touré, donde se presentó una hoja de ruta para impulsar la inversión pública global.

Asimismo, sostuvo reuniones con su homólogo de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, y con el canciller de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, con el objetivo de fortalecer la cooperación y ampliar las relaciones diplomáticas.

En el ámbito económico, también se reunió con Kanayo Awani, del Banco Africano de Exportación e Importación, entidad interesada en utilizar la plataforma logística de Panamá como base para su expansión en América Latina.