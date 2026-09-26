Panamá da el paso hacia la digitalización del gasto público con la “Caja Menuda Digital”

Panamá inició una nueva etapa en la modernización de la administración estatal con el lanzamiento de la “Caja Menuda Digital”, una solución tecnológica desarrollada por el Banco Nacional de Panamá en alianza con Visa y coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La herramienta busca transformar el manejo de fondos menores para hacerlos más eficientes, ágiles y transparentes.

Durante la presentación del proyecto, la ministra de Economía y Finanzas encargada, Eida Gabriela Sáiz, enfatizó el propósito de la iniciativa dentro del sector público: “Digitalizar el gasto público no es simplemente incorporar tecnología. Es administrar mejor el dinero de todos, con más eficiencia, más transparencia y, sobre todo, poniendo al ciudadano en el centro”, manifestó la funcionaria.

La medida responde a la alta penetración de soluciones digitales en el mercado local, donde el 91% de los adultos posee una cuenta bancaria y el 81% utiliza medios digitales o fintech. “El ciudadano ya se mueve en un mundo digital; el Estado debe evolucionar al mismo ritmo”, destacó Sáiz, al recordar que la mitad de las transacciones en el país aún se efectúan en dinero en efectivo.

Actualmente, la estructura estatal opera unas 1,058 cajas menudas a nivel nacional, las cuales movilizan cerca de B/.1.2 millones al mes. Con la implementación del nuevo sistema se busca simplificar las conciliaciones contables, optimizar los controles financieros, mejorar la trazabilidad del dinero gastado y reducir los traslados físicos para realizar pagos institucionales.

La automatización de los trámites también apunta a liberar tiempo operativo del personal administrativo dentro de las entidades gubernamentales. Al respecto, la titular encargada del MEF afirmó que “la eficiencia del Estado cobra sentido cuando devolvemos el tiempo a quien presta el servicio y mejoramos la experiencia de quien lo recibe”.

Por su parte, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, subrayó el impacto directo de la herramienta en la fiscalización institucional: “La digitalización fortalece los mecanismos de supervisión y nos brinda información oportuna para la toma de decisiones, permitiendo hacer más eficiente la gestión gubernamental, optimizar el uso de los recursos públicos y avanzar hacia una administración más transparente”.

Con la puesta en marcha de la Caja Menuda Digital, el Estado panameño avanza en la incorporación de tecnologías financieras modernas para sustituir los flujos de caja física por procesos trazables, consolidando una gestión presupuestaria más eficiente y alineada con los estándares digitales de la región.