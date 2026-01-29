“Panamá con uno de los crecimientos más altos del mundo”

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, aseguró que este año, Panamá registrará “uno de los crecimientos económicos más altos del mundo”.

Chapman indicó que “el Fondo Monetario Internacional tiene una proyección del 4% por lo que nos coloca entre los crecimientos más altos del mundo y no solamente del continente americano sino estamos hablando de que la economía global va a crecer aproximadamente la mitad de eso”. El titular del MEF, señaló que “estamos acelerando el crecimiento económico después de varios años donde venía disminuyendo la velocidad de crecimiento, eso realmente es una buena noticia y reflejo del interés en Panamá”.

El ministro adelantó que la próxima semana entregará el resultado del déficit fiscal y va a superar la meta que mantenían en el Presupuesto General del Estado (que era del 4%), lo cual “los mercados lo van a apreciar enormemente”. Dijo que “los precios de los bonos panameños han subido de una forma importante que las tasas de interés han bajado en el último año un 54%, eso es inédito para Panamá y los mercados”.