Panamá busca atraer inversiones y más congresos internacionales con su conectividad e infraestructura

El director general de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Sabonge, destacó el potencial de la industria de reuniones para generar negocios y dinamizar sectores como hotelería, transporte, logística y tecnología.

El pronunciamiento se dio durante su participación como expositor en el 65.º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés), que se celebra en el Panama Convention Center, en Amador.

Durante su intervención, Sabonge destacó el impacto económico de la industria de reuniones, cuya actividad genera encadenamientos productivos en sectores como hotelería, transporte, gastronomía, tecnología, logística y servicios profesionales. En ese sentido, señaló que los congresos y convenciones representan una plataforma para dinamizar la actividad empresarial, ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer la competitividad nacional.

En materia de financiamiento, resaltó “el papel de las asociaciones público-privadas y la cooperación con organismos multilaterales, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para estructurar proyectos de infraestructura sostenible, respaldados por estudios de factibilidad y análisis de demanda. Estos mecanismos permiten movilizar capital, distribuir riesgos y mejorar la eficiencia de la inversión pública y privada”.

Desde la perspectiva de la planificación nacional, planteó la importancia de vincular la industria de reuniones con los sectores que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento y diversificación económica.

Sabonge también señaló que la vinculación de estos sectores con las distintas regiones del país contribuiría a impulsar el desarrollo territorial, diversificar la actividad económica y distribuir los beneficios de la inversión más allá de la capital.

El 65.º Congreso Mundial de ICCA reúne a representantes de la industria internacional de reuniones y convenciones.