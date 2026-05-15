Panamá alcanza 42 empresas certificadas en buenas prácticas agrícolas

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, entregó certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a 14 productores nacionales.

Con esta nueva entrega, realizada a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, el país alcanza un total de 42 empresas certificadas bajo los estándares del Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, informó el MIDA.

Explicaron que esta iniciativa busca elevar la competitividad del agro panameño y garantizar la seguridad de los productos que llegan tanto a la mesa de los consumidores locales como a los mercados internacionales.

La distribución de las certificaciones abarcó diversas regiones del país, destacando la provincia de Veraguas con seis empresas reconocidas (Green Lab Biotecnology, Pitahaya Farms, Shalom Farms, Fruto del Campo, S.A., Pitahaya DC Group, y la Finca Coco Mambo).

Por su parte, la provincia de Chiriquí sumó a su lista las empresas Chiriquí Passion Fruit S.A., Finca Don Danny, Naturex S.A., y Jardín Secreto. Asimismo, las compañías Happy Farming y Agro Tropical Sostenible, ambas de Coclé, Campo Las Cabras de Herrera y Augro Fresh de Panamá Oeste, también recibieron las certificaciones de BPA.

El ministro Linares destacó que estas medidas no solo protegen los cultivos, sino que garantizan alimentos inocuos y fortalecen el comercio agrícola, impactando directamente en el bienestar de las comunidades rurales y el futuro del sector.

Linares dijo que “cada certificación es el resultado de esfuerzo, capacitación y disciplina”, detalló el jefe del MIDA, quien calificó a los beneficiarios como hombres y mujeres comprometidos con una agricultura más segura”.

Por su parte, el director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, Emmeris Quintero, extendió su reconocimiento especial a los productores, técnicos y demás actores de la cadena agroalimentaria.

Dijo que asumieron el reto de producir bajo estrictos lineamientos técnicos, lo que a su vez fortalece la confianza del consumidor en el producto nacional y asegura la apertura de nuevos mercados.

Quintero recordó que los vegetales representan la base de nuestra dieta y agradeció a quienes mantienen viva la herencia rural: “Reconozco a quienes crecieron y se forjaron en el campo; su esfuerzo es lo que garantiza la salud de nuestras plantas y, por ende, nuestra propia vida”.

Recordó que las buenas prácticas agrícolas están tipificadas en la Ley 11 del 15 de abril de 2016, que norma, coordina y regula las BPA en Panamá, estableciendo los lineamientos y requisitos para su certificación.