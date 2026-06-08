Panamá abre nueva embajada en Berna para impulsar el comercio y la educación con Suiza

Este lunes 8 de junio se realizó la apertura de la nueva sede de la Embajada de Panamá en la ciudad de Berna, capital de la Confederación Suiza. Durante la inauguración, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, destacó las ventajas de la ubicación elegida, señalando que, al estar en el corazón político e institucional del país europeo, Panamá podrá interactuar de manera más efectiva con las autoridades locales.

“Esto permitirá profundizar los lazos económicos y comerciales, ampliar la cooperación en áreas como finanzas, innovación, educación, sostenibilidad y asuntos multilaterales, además de brindar un servicio más eficiente a los ciudadanos”, enfatizó el canciller.

Al inicio de su visita oficial, el jefe de la diplomacia panameña participó en un desayuno empresarial junto a Helene Budliger Artieda, secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza. En este encuentro, conversó con presidentes y directores de compañías suizas de diversos sectores económicos.

Posteriormente, el ministro Martínez-Acha se reunió en la Maison Béatrice de Watteville con Ignazio Cassis, vicepresidente del Consejo Federal Suizo y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores. Ambos líderes abordaron temas de cooperación bilateral antes de asistir al acto oficial de inauguración de la sede diplomática.

Con esta nueva oficina, ambos países agilizarán la gestión de sus acuerdos económicos. Asimismo, se facilitarán de forma directa las relaciones bilaterales y los intercambios educativos, con especial interés en el modelo de formación dual suizo, el cual combina las clases teóricas con la práctica laboral en las empresas.