OMI: Geopolítica y seguridad, retos de la industria marítima

El tema geopolítico, la descarbonización de buques y la seguridad de la gente de mar, son los principales retos que enfrenta la industria marítima global, así lo explicó Arsenio Antonio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Domínguez indicó que “a nivel global el principal desafío que tenemos es la geopolítica y el efecto negativo que tiene sobre las flotas internacionales, ya que los buques comerciales no están capacitados para defenderse de este tipo de ataques”. Domínguez hace referencia a la piratería, secuestros y ataques a buques por temas geopolíticos, como los registrados recientemente en el Mar Rojo por parte de los hutíes, que atentan principalmente contra la vida humana, causan afectaciones en el comercio por desvíos y aumento de costos; así mismo un incremento de las emisiones.

El secretario de la OMI, afirmó que “el segundo tema es la descarbonización” de buques y “el tercer punto, es el relacionado a la gente, que es el impacto negativo que va incrementándose en la gente de mar desde los aspectos geopolíticos que crean inseguridades, aunado a un aumento en cuanto a la criminalización y abandono; y por supuesto nos hace más difícil e incrementa los retos de atraer nuevas personas al sector”.

Domínguez manifestó que en el caso de Panamá, “hay muchas áreas en las que el país puede seguir demostrando el impacto positivo que tiene dentro del sector marítimo. Desde la implementación de nuevas medidas para aumentar la eficiencia y eficacia en el manejo de las flota de buques más grande del mundo, en cuanto al número de buques registrados; y la experiencia que tienen en todos los aspectos de inspección e implantación de los instrumentos de la OMI”.

Concluyó que “Panamá es un centro logístico que puede aumentar en las áreas relacionadas con la descarbonización, ser proveedor y distribuidor de los nuevos combustibles alternativos”. Resaltó que “la posición estratégica que incluye también el tráfico de buques por el Canal de Panamá, lo posicionan para que pueda aumentar su participación, no solamente dentro de las áreas portuarias, sino también en la parte de educación y formación de nuevas personas para los aspectos que se manejan dentro del sector marítimo”.