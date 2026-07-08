Nuevos precios de los combustibles regirán del 10 al 24 de julio de 2026

La Secretaría Nacional de Energía informó que a partir del viernes 10 de julio de 2026, a las 6:00 a.m., entrarán en vigencia los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio de todo el país.

La gasolina de 95 octanos tendrá una variación de -B/.0.005 por litro en comparación con el periodo anterior, por lo que su costo será de B/.1.173; la gasolina de 91 octanos costará B/.1.107 por litro, con una variación de -B/.0.003; mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá -B/.0.016, fijando su costo en las provincias de Panamá y Colón en B/.1.088 por litro.

La Secretaría de Energía detalló que la reducción en los precios responde a las fluctuaciones internacionales, lo que se traduce en una disminución directa en el costo para el consumidor final.

La actualización, que se realiza cada 14 días mediante un mecanismo técnico, estará vigente hasta el 24 de julio a las 5:59 a.m.

La institución mantiene una vigilancia constante del mercado para asegurar que las tarifas en Panamá reflejen únicamente los costos internacionales y logísticos.