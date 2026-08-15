Nuevas tecnologías y seguros despiertan interés entre productores de Darién

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) reunió a productores, empresarios, estudiantes y público en general en un foro realizado en el Centro Regional Universitario de Metetí, Darién, donde se abordaron alternativas para fortalecer la producción agropecuaria y proteger los cultivos y el ganado.

Durante la jornada se presentaron herramientas y estrategias relacionadas con el manejo del cultivo de arroz, el uso de nuevas tecnologías para enfrentar el hurto pecuario, la prevención del gusano barrenador del ganado y la importancia de contar con seguros para proteger la producción.

Las exposiciones generaron un intercambio de preguntas entre los asistentes y los especialistas, quienes analizaron opciones para mejorar el rendimiento de las actividades agropecuarias mediante nuevas técnicas y herramientas tecnológicas.

El encuentro también buscó crear conciencia sobre la importancia de asegurar los productos y animales que forman parte de la actividad agropecuaria en Darién, especialmente ante los riesgos que pueden afectar a los productores.

Entre los expositores estuvieron especialistas del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Agroenzymas, ISA y la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).

El ISA indicó que este tipo de encuentros se realiza periódicamente con productores y representantes del sector privado para promover los beneficios de los seguros y fortalecer la producción agrícola y pecuaria nacional.