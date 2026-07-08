Nueva ley “Paraíso del Istmo, publicada en Gaceta, impulsará el empleo y el turismo comunitario en Panamá

Tras su publicación en la Gaceta Oficial, la nueva Ley 541, que crea el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial “Paraísos del Istmo” establece una política pública para descentralizar la inversión turística e impulsar el crecimiento económico en las regiones del interior del país que históricamente han quedado rezagadas.

La norma propuesta por el diputado Roberto Zuñiga fundamenta un programa nacional orientado a identificar, promover y fortalecer destinos con alto valor turístico, histórico, cultural, ambiental y gastronómico, mediante una estrategia que involucra al Estado, los gobiernos locales, el sector privado y las comunidades organizadas.

El diputado Zuñiga destacó que esta ley representa una oportunidad crucial para federalizar el desarrollo del sector y generar mayores oportunidades en áreas que poseen un enorme potencial, pero que tradicionalmente han recibido poca inversión y promoción.

“Panamá tiene comunidades con una riqueza natural, histórica y cultural extraordinaria. Con esta ley buscamos convertir ese potencial en oportunidades reales para sus habitantes, promoviendo el turismo responsable, el emprendimiento local y la conservación de nuestro patrimonio”, señaló Zúñiga.

Con su entrada en vigencia, el país inicia una nueva etapa para consolidar destinos con identidad propia, poniendo en valor la riqueza de sus entornos y creando nuevas fuentes de desarrollo para el interior de la república.