Multinacionales reiteran interés de expandirse o concretar nuevas inversiones en Panamá durante reunión con Mulino

Veintidós compañías multinacionales reiteraron su interés de expandir y concretar nuevas inversiones en Panamá durante una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino.

En este encuentro, el presidente compartió con altos ejecutivos de empresas como Pfizer, Google, PepsiCo, Coca-Cola, AES Corporation, Siemens y Cisco Systems su visión de gobierno y las gestiones realizadas para “ordenar la casa” mediante la eficiencia y la transparencia, informó en un comunicado el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

Asimismo, mostró optimismo por el impacto del plan de inversión pública —superior a los B/. 11 mil millones— que se ejecutará este año, enfocado en infraestructura vial, salud y necesidades básicas como el acceso al agua potable.

El mandatario también destacó la estabilización del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), el fortalecimiento de la plataforma logística y de conectividad del país, y la apuesta por una reforma para mejorar la educación como herramienta clave de la economía para potenciar la fuerza laboral y garantizar el empleo.

Estas inversiones, sumadas a las de la Autoridad del Canal de Panamá en la construcción de puertos, un gasoducto y un embalse para mejorar la eficiencia operativa de la vía acuática, impactarán significativamente la economía.

Asimismo, enfatizó que Panamá apuesta por la tecnología y su uso para mejorar las ventajas y la competitividad del país, pero también como materia fundamental dentro del proceso formativo nacional, enfocado en nuevas tendencias como el manejo de la inteligencia artificial y los semiconductores.

“El país ha comenzado a caminar por buen rumbo y con orden. Esto da estabilidad y paz social mientras avanza una agenda internacional de integración y apertura hacia nuevos mercados, como el Mercosur”, resaltó Mulino, mencionando también la reducción del aparato gubernamental.

En la reunión participaron representantes de Coca-Cola, Cisco Systems, Google, PepsiCo, Pfizer, Salesforce, Siemens Energy, The AES Corporation, InterEnergy, International Air Transport Association, Grupo Cox Energy, Enfragen y Macquarie Capital, entre otros. Estas empresas están agremiadas en el Americas Society Council of the Americas (AS/COA), en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá.

El presidente estuvo acompañado por los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Javier Martínez-Acha (Canciller); además de la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia de la República, Kristelle Getzler, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias.