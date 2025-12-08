Mulino se reúne con el director del Comité Noruego del Nobel de la Paz y conversan sobre la democracia en América Latina

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro en Oslo con Kristian Berg Harpviken, secretario director del Comité Noruego del Nobel de la Paz 2025, quien le confirmó que “todo se encuentra coordinado” para la ceremonia en la que será galardonada la líder venezolana María Corina Machado.

Según el reporte oficial, durante la reunión, ambos conversaron sobre la historia de los premios Nobel y la relevancia de la democracia, con especial referencia a la situación latinoamericana. Berg Harpviken resaltó el contexto regional, mientras Mulino destacó la lucha encabezada por Machado en Venezuela.

Tanto Mulino como Harpviken coincidieron en que “la democracia es el mejor camino hacia la paz verdadera de los países en el mundo”, un mensaje que cobra fuerza en vísperas de la ceremonia que reconocerá la trayectoria de la dirigente venezolana.