Mulino: Se construirá puerto de clase mundial en Isla Margarita tras expropiación de fincas

El presidente de la República José Raúl Mulino manifestó este jueves, 22 de octubre, que se logró expropiar las fincas ubicadas en la Isla Margarita, provincia de Colón, propiedad de Panama Colon Container Port (PCCP), para darle paso a la construcción de un puerto de clase mundial.

“Expropiamos los terrenos que estaban en frente... Esa expropiación totalizaba 77 hectáreas que estaban en manos Panama Colon Container Port. Ahora la nación es propietaria de todo”, explicó el gobernante.

Adelantó que, “le he pedido a la Autoridad Marítima de Panamá que comience la elaboración de términos y condiciones para una licitación que espero que se haga de una manera internacional, abierta a todos los competidores en los primeros meses de 2026”.

“Hay mucho apetito por esa concesión, es la última que queda en ese sector de entrada al Canal. Ojalá vengan los mejores para que pueda ser adjudicada pronto y se construya el puerto de clase mundial para beneficio de todo Panamá y de nuestra posición geográfica como un centro de trasbordo logístico que impulse inversión extranjera y genere empleos”, añadió el mandatario.