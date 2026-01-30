Mulino promueve inversiones con empresarios de la región

ML | El presidente de la República, José Raúl Mulino se reunió ayer con empresarios de América Latina y el Caribe “para promover mayores inversiones para el país”.

En un comunicado, la Presidencia informó que unas 22 compañías multinacionales reiteraron el interés de expandir y concretar nuevas inversiones en Panamá. Dicho encuentro se dio durante el Foro Económico Internacional del CAF, realizado en el Panama Convention Center, y que culminó ayer.

El mandatario aseguró que “Panamá ofrece estabilidad, seguridad jurídica y una posición estratégica para quienes creen en el desarrollo y el crecimiento compartido”. Aseguró que “el país ha comenzado a caminar por buen rumbo y con orden”.

Mulino también destacó que “Panamá cree en el encuentro, en la cooperación y en el desarrollo compartido. Cuando la región se reúne para pensar en inversión, innovación y oportunidades, Panamá está listo para liderar y servir de puente”.