Mulino anuncia ley de incentivos turísticos para impulsar la inversión

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El mandatario José Raúl Mulino reiteró su respaldo a las 'Tiendas del Pueblo' del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y anunció la apertura de nuevos establecimientos como parte de la estrategia para reducir el costo de los alimentos. Además, afirmó que el gobierno espera alcanzar acuerdos con supermercados para contribuir a la reducción del costo de la canasta básica, especialmente ante las dificultades económicas que enfrentan muchas familias panameñas.