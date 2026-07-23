Mulino anuncia apertura de nuevas “Tiendas del Pueblo” para ofrecer alimentos a menor costo

Este jueves 23 de julio, el presidente José Raúl Mulino reiteró su respaldo a las “Tiendas del Pueblo” del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y anunció la apertura de nuevos establecimientos como parte de la estrategia para reducir el costo de los alimentos.

El presidente adelantó que próximamente se abrirá una nueva “Tienda del Pueblo” en la provincia de Colón.

Mulino destacó que las 16 tiendas actualmente habilitadas, junto a las ferias libres del IMA, “han permitido acercar productos a precios más accesibles directamente del productor al consumidor en distintas regiones del país”.

“El IMA y el director tienen mi respaldo porque en esas 16 tiendas, más las ferias libres que son un montón, han llevado comida barata del productor a la mesa de los panameños en todo el país”, afirmó el mandatario.

Además, reiteró que el Gobierno espera alcanzar acuerdos con supermercados para contribuir a la reducción del costo de la canasta básica, especialmente ante las dificultades económicas que enfrentan muchas familias panameñas.