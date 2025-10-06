Molineros solicitan acciones firmes contra el contrabando de arroz

Ante el reciente decomiso de más de mil sacos de arroz que intentaban ingresar de forma ilegal al país, representantes de la Asociación Nacional de Molineros de Panamá (ANALMO) expresaron su profunda preocupación y solicitaron acciones firmes.

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) lograron frustrar el ingreso del producto, que era transportado en dos camiones articulados retenidos en el puesto de control de San Isidro, distrito de Bugaba, en Chiriquí, presuntamente procedentes de Costa Rica.

Desde ANALMO reiteraron que “el ingreso de arroz de contrabando constituye una grave amenaza para la producción nacional, la estabilidad de la industria molinera y la seguridad alimentaria del país”.

“Este tipo de prácticas ilegales socavan el esfuerzo del sector productivo panameño y distorsionan el mercado, afectando directamente a toda la cadena agroindustrial del arroz”, añadieron.

La Asociación solicitó a la Autoridad Nacional de Aduanas que “interponga de inmediato la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se investigue y sancione a los responsables de este acto ilícito conforme a la ley”.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional “a reforzar los controles en los puntos fronterizos y mantener una vigilancia permanente y efectiva contra el contrabando de productos agropecuarios”.