Mitradel impulsa programas de empleo y emprendimiento durante gira en Mariato

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño realizó una gira de trabajo en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, para acercar programas de empleo, capacitación y emprendimiento a los residentes de esta zona del país.

Durante el recorrido, la titular de Mitradel destacó la implementación de iniciativas dirigidas a fortalecer las oportunidades laborales y garantizar que las herramientas de desarrollo lleguen a las comunidades que más lo necesitan.

Uno de los programas presentados fue Mi Primer Empleo Agro, una iniciativa que busca incorporar nuevos talentos al sector agropecuario mediante capacitación, formación y experiencia profesional remunerada para jóvenes interesados en esta área.

El programa forma parte de la estrategia nacional “Panamá Pa’ Ti” y comenzará su implementación en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién, con el objetivo de promover el empleo juvenil y contribuir al desarrollo sostenible de las familias panameñas.

Asimismo, la ministra abordó acciones enfocadas en la inclusión y la autonomía económica de las mujeres, a través de los programas Impulso Mujer y Mujer que Trabaja, Panamá que Avanza, que brindan capacitación y vinculación con el sector productivo.

Mitradel informó que estas iniciativas han beneficiado a más de 200 mujeres en Panamá, Coclé, Herrera y Veraguas durante los dos años de gestión, con planes de ampliar su alcance a otras regiones del país. Además, destacó que Impulso Mujer ha logrado beneficiar a 241 personas a nivel nacional mediante el fortalecimiento de emprendimientos y el acompañamiento técnico a cooperativas.

Durante la gira también se presentó el programa “Más Territorio, Más Empleo”, que busca llevar los servicios de intermediación laboral a comunidades alejadas para facilitar el acceso a la Bolsa de Empleos Panamá.

Esta plataforma cuenta actualmente con 3,065 empresas registradas y más de 435 vacantes activas en sectores como logística, construcción, comercio, tecnología, agro y hotelería.

Como parte de la visita, la ministra Muñoz sostuvo encuentros con productores locales para coordinar capacitaciones a través del Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (INADEH), con el objetivo de impulsar emprendimientos mediante cooperativas y ampliar el acceso a los programas de empleo que desarrolla la institución.

Mitradel reiteró que continuará fortaleciendo las acciones en territorio nacional para promover oportunidades laborales, capacitación y desarrollo económico en las comunidades.