Mitradel cierra 2025 con estabilidad laboral y más de 284 mil contratos de trabajo

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) a través de una nota de prensa informó que el año 2025 concluyó con resultados positivos en materia de paz social, estabilidad laboral y dinamismo del empleo en Panamá. De acuerdo con el balance presentado por la entidad, durante el año se evitaron 73 huelgas, se negociaron 107 convenciones colectivas y se beneficiaron más de 38 mil trabajadores, fortaleciendo el diálogo social y la continuidad de las actividades productivas en el país.

El Mitradel resaltó que estos avances se dieron bajo el liderazgo del presidente de la República, José Raúl Mulino, y la gestión de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, quien impulsó una política enfocada en la concertación, la defensa de los derechos laborales y la generación de empleo como ejes para el desarrollo económico y social.

El informe el ministerio destaca que el diálogo fue la principal herramienta para la prevención de conflictos laborales. Gracias a esta estrategia, se lograron acuerdos que evitaron paralizaciones y permitieron la negociación de convenciones colectivas que beneficiaron a 38,607 trabajadores de distintos sectores, consolidando un clima de estabilidad en el ámbito laboral.

Asimismo en la nota de prensa se detalló que, el mercado de trabajo mostró un comportamiento dinámico. Durante 2025 se registraron 284,125 contratos de trabajo a nivel nacional, de los cuales 155,327 fueron contratos definidos, 71,798 indefinidos y 57,000 por obra determinada, lo que evidencia un movimiento constante del empleo formal y mayores oportunidades para la fuerza laboral.

En materia salarial, el país también avanzó mediante el diálogo social. En la Comisión Nacional de Salario Mínimo, con la mediación del Mitradel, los sectores trabajador y empresarial alcanzaron consensos sustentados en análisis técnicos y criterios de responsabilidad económica. Este acuerdo impacta directamente al 27 % de la población asalariada del sector privado, priorizando la protección de los empleos y la sostenibilidad de las empresas.

Como parte de este proceso, se acordó mantener de forma permanente la mesa de Salario Mínimo, lo que permitirá evaluar de manera continua la situación económica y laboral del país, reafirmando el compromiso del Mitradel con la estabilidad, el empleo digno y el desarrollo nacional.