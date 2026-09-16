Minsa advierte sobre falsos inspectores sanitarios que buscan estafar a comercios

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó a la ciudadanía, en especial a comerciantes y propietarios de establecimientos, sobre la presencia de personas que se hacen pasar por inspectores sanitarios y veterinarios para estafar. Según los reportes recibidos, estos individuos visitan los locales alegando supuestas irregularidades en permisos sanitarios, manipulación de alimentos o requisitos del personal, valiéndose de terminología técnica para infundir confianza y posteriormente exigir sumas de dinero o realizar cobros indebidos, detalla el comunicado de la institución.

Ante esta situación, la entidad reiteró que las inspecciones sanitarias oficiales son ejecutadas exclusivamente por personal debidamente acreditado y que todo inspector del Minsa debe presentar su carné institucional vigente. Aclaró además que ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos directos durante una diligencia, ya sea de forma presencial o telefónica,, por lo que exhortó a los comerciantes a verificar la identidad de los agentes y, ante cualquier duda, comunicarse con la sede central o las direcciones regionales de salud.

El Minsa recomendó abstenerse de efectuar pagos o entregar dinero frente a visitas o llamadas sospechosas y reportar inmediatamente el hecho a las autoridades competentes. Asimismo, recordó que este tipo de acciones constituyen los delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales son sancionados por la ley.