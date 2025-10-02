Ministro Orillac inauguró el Panamá Motor Show 2025

Este jueves, 2 de octubre, se inauguró el Panamá Motor Show 2025, evento que reúne a distribuidores de más de 40 marcas de vehículos en el Panamá Convention Center de Amador.

La feria organiza por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), fue inaugurada por el ministro de presidencia Juan Carlos Orillac.

”Queremos felicitar a ADAP por consolidarse, a lo largo de estas décadas, como un gremio fuerte, unido y responsable, que siempre ha actuado con transparencia, respetando las normas y leyes de Panamá, y defendiendo los intereses del sector automotriz”, resaltó el ministro.

”ADAP se distingue por ser una asociación que ha sabido trabajar de la mano con el Gobierno Nacional, aportando al desarrollo de la movilidad, al transporte seguro y eficiente, y a la modernización de la industria, a través de la adopción de nuevas tecnologías, normas de seguridad y regulaciones internacionales que impactan nuestro mercado local”, añadió.

”Los felicito, porque gracias a ese esfuerzo conjunto, hoy ustedes no solo representan a un sector que genera más de 5,000 empleos directos y 14,400 indirectos, sino que también hace posible que las personas se movilicen, y que la economía crezca”, apuntó.

El ministro reiteró que eventos como el Panamá Motor Show impulsan la economía, generan empleos y reflejan que en nuestro país existen asociaciones sólidas que saben hacer las cosas bien.

Tras el corte de cinta, el ministro Orillac recorrió la feria junto al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el presidente de ADAP, Fernando Tristán; y el presidente de la Feria, Gustavo de Luca.

Según cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), entre enero y julio de este año se vendieron más de 33,200 vehículos en Panamá, un aumento del 8% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Se estima que el año 2025 finalice con ventas entre los 56 mil y los 58 mil vehículos.