Ministro Moltó: Panamá incrementa inversiones internacionales rumbo a la cumbre de Mercosur

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó que Panamá sigue consolidándose como un destino estratégico para la inversión extranjera, impulsado por la próxima participación del presidente José Raúl Mulino en la cumbre de Mercosur, donde el país ratificará el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) como Estado Asociado, fortaleciendo su integración regional y las oportunidades de negocio

El anuncio fue hecho por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante la instalación de la Mesa de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Moltó destacó los avances alcanzados bajo la estrategia internacional de atracción de inversiones impulsada por el gobierno, señalando un crecimiento significativo en el interés de empresas extranjeras por establecerse en Panamá.

El ministro también informó sobre su reciente visita oficial a República Dominicana, donde presentó las oportunidades que ofrece Panamá a inversionistas de la región. Añadió que regímenes especiales como SEM, EMMA y las Zonas Francas, junto con la posición geográfica del país, el manejo transparente del gobierno y la salida de las listas grises, han contribuido a fortalecer la confianza internacional.

En materia laboral, Moltó expresó su expectativa de que la Comisión Nacional de Salario Mínimo llegue a un consenso que permita establecer un salario digno sin afectar la competitividad del país. “Nuestro objetivo es que los trabajadores tengan un salario justo, pero también necesitamos fomentar la competitividad para seguir atrayendo inversiones que generen empleo”, afirmó.

Durante el acto participaron como expositores Aniano Pinzón, por el sector trabajador; Gabriel Diez, en representación del sector empleador; el consultor laboral René Quevedo; y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz de Cedeño. También se formalizó la firma de los comisionados y subcomisionados que integrarán la Comisión, entre ellos el ministro Moltó y la directora general de Comercio Interior del MICI, Jully González.