Ministro Chapman reveló que garantizó fuentes de financiamiento al presupuesto

Felipe Chapman, jefe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se dirigió a los diputados tras la aprobación del presupuesto en segundo debate y afirmó que trabaja en asegurar las fuentes de financiamiento para el presupuesto general del Estado para 2025, que asciende a $30,111,987,375.

El titular del MEF, explicó que ayer sostuvo conversaciones con inversionistas de los mercados internacionales, que nos brindan las fuentes de financiamiento “para las obras” y “del país”.

Detalló que “una fuente importantísima de los ingresos que financian el Presupuesto Nacional dependen del financiamiento que vienen del extranjero”.

Chapman indicó que “es responsabilidad de este ministro haberle dedicado la mañana completa, después de lo que ha pasado en los últimos días, para asegurarnos que esa fuente de financiamiento no truncara el Presupuesto Nacional del Estado”.

Durante el segundo debate del Proyecto de ley de Presupuesto, a Chapman se le cuestionó si estaba de acuerdo con el Presupuesto presentado, este dijo: “yo soy demócrata y bajo un régimen democrático, uno no va a tener el presupuesto que uno quiere”.

Aseguró que en medio de las sesiones se le han hecho al menos “veinte preguntas idénticas, que las repetí unas tras otras, con paciencia, tolerancia y buena cara. Trabajando para el pueblo panameño. Lo que significa, una de dos: que yo estaba hablando solo cada vez que me hacían la pregunta, no me ponían atención o que de toda forma querían que se volviera a repetir para alargar un debate con otras razones”.

“Es importante que el pueblo panameño sepa que se mencionaron muchas cifras inexactas a sabiendo de que lo son y aquí están garantizados todos los medicamentos del pueblo panameños”, reiteró.

Resaltó que el presupuesto no se presentó a tiempo “porque lo que se iba a presentar le iba causar daño al pueblo panameño y perjuicios. Este ministro está aquí en un rol fiduciario. Yo no vengo aquí a ganar popularidad, aplausos. Yo me voy tal cual entré, con la misma cantidad de amigos y gente que me aprecia, sin buscar uno más porque es mi trabajo. Es más, si un ministro de economía es popular, no está haciendo su trabajo”.