Ministro Chapman reafirma prohibición de uso de fondos públicos para el Desfile de las Mil Polleras

En el marco de los actos conmemorativos de la gesta patriótica del 9 de enero, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reiteró la estricta prohibición del uso de recursos del Estado para el financiamiento de delegaciones institucionales en el próximo Desfile de las Mil Polleras, programado para el sábado 17 de enero en Las Tablas.

El titular de la cartera Económica enfatizó que esta medida es el resultado de un proceso de escucha activa hacia la ciudadanía, que en años anteriores manifestó su disconformidad con el gasto estatal en este tipo de eventos.

“Escuchando las voces de los ciudadanos molestos por el uso de recursos estatales para el desfile, reaccionamos y se tomó la medida en la cual queda prohibido el uso de recursos del Estado, con la única excepción de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), entidad que por mandato de ley tiene asignados fondos para este fin”, declaró el ministro.

El ministro Chapman aclaró que la restricción no constituye un impedimento para que los servidores públicos participen de las festividades folclóricas, siempre que los costos sean cubiertos de manera privada por los propios colaboradores.

Como referente de esta buena práctica, citó la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante el desfile anterior, donde los funcionarios organizaron una delegación destacada utilizando exclusivamente recursos propios. “No es tanto la cantidad de dinero, sino el mensaje que se envía al país. La instrucción es de cero presupuesto estatal para este fin en el resto de las entidades”, subrayó.

Impacto positivo de la Lotería Fiscal

Durante su intervención, el ministro también presentó un balance sobre la Lotería Fiscal, destacando un incremento significativo en la recaudación desde su implementación el pasado mes de octubre. Las cifras oficiales indican un crecimiento en el valor recaudado, ascendiendo de $70 millones a más de $90 millones en el análisis comparativo interanual.

Finalmente, Chapman resaltó que el programa ha superado las proyecciones fiscales iniciales, alcanzando un rendimiento superior al 1,000% en relación con la inversión realizada en premios, lo que evidencia una alta acogida por parte de los contribuyentes y un fortalecimiento de la cultura tributaria en el país.