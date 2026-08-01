Ministerio Público aclara archivo de denuncia ligada a caso de los créditos fiscales

El Ministerio Público aclaró en un comunicado que el archivo provisional de la denuncia presentada por una entidad bancaria por el presunto delito de falsedad documental, relacionada con la investigación por la supuesta venta irregular de créditos fiscales, se debió a que no fue posible ubicar los documentos originales señalados como falsos durante las diligencias de investigación.

La entidad explicó que el pronunciamiento responde a una publicación divulgada este 1 de agosto de 2026 en un diario de circulación nacional, en la que se afirmaba que una fiscalía había ignorado la denuncia. Precisó que la Fiscalía Superior Anticorrupción inició el 2 de mayo de 2025 una investigación por la presunta venta irregular de créditos fiscales, proceso que dio origen a los operativos E-tax, Publicano y Pandora.

Asimismo, detalló que el 21 de julio de 2025 la entidad bancaria presentó una denuncia por la supuesta falsedad de documentos. Sin embargo, tras las diligencias realizadas, no se localizaron los originales que permitieran acreditar el delito, por lo que se ordenó un archivo provisional.

El Ministerio Público indicó que esta decisión representa un cierre transitorio de la investigación y que el expediente podrá reabrirse si surgen nuevos elementos de prueba. Además, reiteró su compromiso de actuar con objetividad, transparencia y apego a la ley.

Esta versión pone lo más importante en el primer párrafo: qué se archivó, a qué caso corresponde y por qué se tomó esa decisión.