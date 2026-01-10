Miles de agricultores protestan en Irlanda contra el acuerdo UE-Mercosur

Miles de agricultores irlandeses protestaron el sábado contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, al día siguiente de que los Estados de la UE lo aprobaran pese a la oposición de varios países, entre ellos Irlanda.

Los tractores acudieron en masa a las carreteras de Athlone, en el centro de Irlanda, exhibiendo pancartas con lemas como "Stop UE-Mercosur" y la bandera de la Unión Europea con la palabra "Vendidos".

El viernes también hubo manifestaciones en Polonia y bloqueos de carreteras en Francia y Bélgica mientras la UE aprobaba el acuerdo comercial, pendiente ahora de la ratificación del Parlamento europeo.

Los agricultores temen que el pacto les perjudique y provoque la entrada de productos más baratos procedentes de los países sudamericanos.

El acuerdo, negociado durante más de 25 años, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, impulsando los intercambios entre la UE y Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

Los agricultores irlandeses temen en concreto que el pacto propicie la entrada de 99.000 toneladas de carne de vacuno más barata, procedente de Sudamérica.

En este sentido, la Asociación de Agricultores Irlandeses (IFA), el principal grupo de presión del sector agrario en Irlanda, calificó el acuerdo de "muy decepcionante".

"Esperamos que los eurodiputados irlandeses respalden a la comunidad agrícola y rechacen el acuerdo con el Mercosur", declaró en un comunicado el presidente de la IFA, Francie Gorman.

La firma del acuerdo tendrá lugar el sábado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay, confirmó su canciller Rubén Ramírez.