MIDES retoma pagos de transferencias condicionadas en Darién y la comarca Emberá Wounaan

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que del 17 al 21 de diciembre de 2025 se reanudarán los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en las áreas de difícil acceso de Darién y la comarca Emberá Wounaan.

En una nota de prensa, se comunicó que la decisión se tomó luego de la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, que confirmaron condiciones adecuadas para el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática. Con ello, se restablecen los puntos de pago en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné, en la provincia de Darién.

A su vez, la entidad social manifestó que en la comarca Emberá Wounaan la reactivación del proceso incluye los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó, donde también se retomará la atención a los beneficiarios durante las mismas fechas.