MIDA resalta alta genética ganadera en la Feria de David y anuncia refuerzo al programa Mejor Semental

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que el titular de la entidad, Roberto Linares, participó en el juzgamiento de ganado realizado en el óvalo de exhibición de la Feria Internacional de David.

Durante la actividad, el ministro sostuvo un encuentro con ganaderos participantes y, posteriormente, hizo entrega de premios a los propietarios de los ejemplares ganadores.

Asimismo, Linares aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con los pequeños y medianos productores del país. En ese sentido, anunció que el programa Mejor Semental será reforzado con el objetivo de impulsar la repoblación ganadera.

En relación con el juzgamiento, destacó la alta calidad de los animales presentados, asegurando que estos tienen el nivel para competir en ferias internacionales.

En el evento también estuvieron presentes el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el viceministro del MIDA, José Aníbal Rincón; y el presidente de la ANAGÁN Chiriquí, Virgilio Martínez.