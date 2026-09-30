MIDA reafirma respaldo a la industria quesera durante la toma de posesión de Aproquelpa

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, participó en la toma de posesión de la nueva junta directiva de la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (Aproquelpa), donde reafirmó el compromiso del Gobierno de trabajar de forma articulada con la industria para impulsar el desarrollo del sector. “Este acto representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la industria nacional de quesos y productos lácteos, agregar valor a nuestra producción y conectar directamente el trabajo de los productores con las necesidades de los consumidores”, afirmó Linares ante representantes del gremio, productores, autoridades y diputados.

Linares aseguró que los principales desafíos de la cadena deben abordarse mediante la cooperación activa entre todos los actores involucrados, manteniendo un canal de comunicación fluido. “Estamos convencidos de que los principales retos de la cadena láctea deben atenderse mediante la cooperación entre los productores, los procesadores, las instituciones y los demás actores vinculados al sector”, sostuvo, al enfatizar que el MIDA será un aliado estratégico para elevar la calidad, la productividad y la comercialización de bienes nacionales más competitivos y sostenibles.

Por su parte, el presidente entrante de Aproquelpa, Emilio Ho Chang, destacó que el futuro de la industria depende de la sostenibilidad de toda la cadena de valor y resaltó el impacto socioeconómico que genera el gremio en el país. Explicó que el 85% de las fincas lecheras activas pertenecen a productores de leche grado C, integrados principalmente por pymes y familias rurales, y precisó que Aproquelpa adquiere el 80% de la producción nacional, lo que dinamiza el empleo en las comunidades del interior.

Ho Chang sostuvo que Panamá cuenta con oportunidades claras para expandir sus mercados y desarrollar nuevos productos nacionales; sin embargo, remarcó que para aprovecharlas es indispensable fortalecer la capacidad productiva con la integración de toda la cadena, la cual abarca al Gobierno, productores, industriales, proveedores, comerciantes, la academia y los consumidores.