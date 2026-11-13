$!MIDA: La provincia de Chiriquí lidera el cultivo de pimienta

En Panamá se producen unos cuatro quintales de pimienta al año, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con la entidad, la producción de esta especia se concentra solo en la provincia de Chiriquí. Asimismo, el MIDA señaló que en el país se cultivan principalmente dos variedades: pimienta negra y pimienta blanca, ambas provenientes de la planta Piper nigrum.

El MIDA detalló que “para el ciclo 2025-2026, un productor registro una cosecha de cuatro quintales de mango en una superficie de tres hectáreas”.

En tanto, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Panamá importa pimienta de países como Brasil, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Perú, Vietnam, India y Hong Kong.

El productor Olmedo Núñez, comerciante de Merca Panamá en Chiriquí, afirmó que “la pimienta es un rubro de alto consumo entre los panameños, pese a que su producción en el país es escasa. Por esta razón, gran parte de la que se comercializa en el mercado nacional proviene de otros países, como Estados Unidos, Costa Rica y Vietnam”.

Por su parte, Alejandro Hidalgo, vendedor en Merca Panamá señaló que “la pimienta es uno de los condimentos que más buscan los consumidores en el mercado, debido a que se utiliza en la preparación de una gran variedad de comidas”.

En cuanto a su precio, Hidalgo comentó que “la pimienta se comercializa en pequeñas bolsas desde los $0.25 hasta los $1.25 o más, dependiendo de la cantidad”.