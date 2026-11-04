MIDA impulsa la agroindustria y rural en comunidad de Capira

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que. desarrolló un taller teórico-práctico dirigido a residentes de la comunidad de Claras Abajo, en el distrito de Capira, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en agroindustria y promover el aprovechamiento de productos agrícolas mediante su transformación en alimentos con valor agregado.

La actividad contó con la participación del personal técnico de la Coordinación de Agroindustrias del MIDA, la Agencia de Nueva Arenosa, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), como parte de un esfuerzo interinstitucional para impulsar nuevas alternativas productivas en las comunidades rurales.

El MIDA señaló que, durante la jornada, los participantes recibieron orientación sobre el Programa de Agroindustrias, las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como los procesos de transformación y conservación de alimentos, herramientas que permiten mejorar la calidad de los productos y fortalecer las iniciativas de emprendimiento.

Asimismo, se realizaron demostraciones prácticas para la elaboración de frituras a base de raíces y tubérculos, diferentes alternativas de procesamiento de la yuca, mermelada de piña, plátano deshidratado y crema de plátano.

De igual manera, los asistentes conocieron técnicas para preparar empanadas de plátano rellenas de carne, encurtidos y vinagres aromatizados, utilizando materias primas agrícolas disponibles en la zona.

Con esta iniciativa, el MIDA subrayó que, busca fomentar la diversificación de la producción agropecuaria, incentivar el emprendimiento y generar nuevas oportunidades de ingresos para las familias rurales, mediante el aprovechamiento de los recursos agrícolas y el desarrollo de productos con valor agregado.