MIDA impulsa concurso de ordeño caprino en la Feria Internacional de Azuero

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que inició el Concurso de ordeño caprino en el marco de la Feria Internacional de Azuero, actividad que se extenderá hasta este domingo 3 de mayo, fecha en la que se realizará la premiación.

De acuerdo con la entidad, este evento forma parte de la programación agropecuaria de la feria y busca promover el desarrollo del sector caprino en la región.

Asimismo, se indicó que el concurso es organizado por la Comisión Pecuaria de la Feria Internacional de Azuero (FIA), con el apoyo de los técnicos de la coordinación de Ganadería del MIDA en la provincia de Los Santos.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer las buenas prácticas en la producción ganadera y fomentar la participación de los productores del país.