MIDA emite recomendaciones técnicas a productores de poroto en Bugaba

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de los técnicos de la agencia de Bugaba, emitió recomendaciones precisas a los productores de poroto del corregimiento de Santa Rosa, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, con el fin de lograr cultivos de máximo rendimiento, aun ante la posibilidad de que las lluvias se mantengan en la zona.

Ante esta situación climática, los extensionistas recomiendan el monitoreo constante de las parcelas para constatar posibles afectaciones por plagas o enfermedades que puedan emerger como consecuencia de las precipitaciones, y determinar, con base en los datos de campo, el control más adecuado.

Santa Rosa es una de las comunidades donde se registra anualmente la mayor superficie de siembra de poroto, siendo la zona de Las Mercedes una de las principales áreas productoras.

De forma previa, los productores participaron en eventos de capacitación organizados por extensionistas del MIDA, con el objetivo de reforzar conocimientos en planificación del cultivo, prácticas agronómicas, preparación de la semilla, planes de fertilización y manejo fitosanitario, entre otros aspectos.

Otras áreas de importancia en la producción de este rubro de temporada en la provincia de Chiriquí son Río Sereno y Caisán, en el distrito de Renacimiento; Volcán, en Tierras Altas; San Andrés, en Bugaba; y Hornitos, en Gualaca.