MICI presentó ante la Asamblea los beneficios del acuerdo entre Panamá y el MERCOSUR

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) sostuvo una reunión informativa con técnicos de las comisiones de la Asamblea Nacional, con el propósito de explicar los alcances y beneficios del Acuerdo Marco Complementario entre Panamá y el MERCOSUR, actualmente en espera de ser discutido en segundo debate.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, asesores y personal técnico de la Oficina de Negocios Comerciales Internacionales (ONCI) del MICI ofrecieron “una exposición detallada sobre el contenido del acuerdo, su relevancia estratégica para la inserción de Panamá en los mercados regionales y las oportunidades que representa para los sectores productivos del país”.

El equipo del MICI destacó que “este instrumento fortalecerá la posición de Panamá como plataforma logística y comercial de la región”, al tiempo que facilitará “el intercambio de bienes, servicios e inversiones con un bloque que agrupa a más de 300 millones de consumidores”.

De igual manera, subrayaron que el acuerdo “permitirá promover la transferencia de conocimientos, el acceso a tecnologías de punta y la diversificación de las exportaciones nacionales”.

El encuentro también sirvió para atender las inquietudes de los equipos técnicos legislativos, con el fin de “garantizar una comprensión integral del acuerdo y sus implicaciones positivas para la economía nacional”.