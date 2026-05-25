México y UE reducen aranceles frente a la amenaza proteccionista de Trump

México y la Unión Europea renovaron este viernes su acuerdo comercial para reducir aranceles y diversificar sus intercambios comerciales, en medio de la política proteccionista de Estados Unidos.

La modernización del pacto comercial en vigor desde el año 2000 fue firmada en una ceremonia encabezada por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en México.

"En un momento marcado por una creciente turbulencia y profundas transformaciones, hemos decidido ampliar, profundizar y actualizar los lazos de nuestra Asociación Estratégica", señalaron ambas partes en una declaración conjunta.

La UE es el tercer mayor socio comercial de México, aunque muy por debajo de Estados Unidos y China.

El comercio bilateral con la UE cerró en 94.598 millones de dólares el año pasado, casi ocho veces menos que con Estados Unidos.

En una nota de prensa, la Comisión Europea sostiene que este acuerdo envía una "clara señal" de que ambas economías están abiertas al comercio en momentos en que "las medidas proteccionistas crecen".

Tras la firma del acuerdo, Sheinbaum aseguró que México es "estratégico" para la Unión Europea y su relación puede ser un "ejemplo" de cómo fortalecer la economía.

La actualización de este acuerdo coincide con las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá para revisar su tratado de libre comercio, vital para la economía de Norteamérica pero duramente criticado por el presidente Donald Trump.

El acuerdo con Europa y el T-MEC "no son contradictorios, al revés, fortalecen a México, fortalecen a Europa y fortalecen a Estados Unidos", aseguró Sheinbaum en la rueda de prensa posterior a la firma.

El acuerdo permite el libre intercambio de numerosos productos agroalimentarios, en un momento en que ambos actores intentan reducir su dependencia del mercado estadounidense.

- Mejor futuro -

Con esta modernización México y la UE refuerzan su diálogo político, crean oportunidades en áreas como el comercio, las inversiones y las tecnologías limpias y diversifican las cadenas de suministro, según el comunicado oficial de los europeos.

"Juntos, construiremos un mejor futuro para nuestros ciudadanos y el planeta", dijo en una declaración oficial Von der Leyen al subrayar que ambas partes también unirán esfuerzos en beneficio del medio ambiente, los derechos humanos y la equidad de género.

También se incorporaron "disposiciones modernas" como la propiedad intelectual y el desarrollo sostenible y se acordó combatir actos de corrupción que afecten las inversiones y el comercio.

Entre otras medidas concretas, México eliminará la mayoría de sus aranceles a alimentos y productos agrícolas europeos para que sean más competitivos y atractivos al consumidor.

La actualización facilitará además el comercio de autopartes, un sector especialmente afectado por los aranceles de Trump.

"México quiere reducir su dependencia de su vecino del norte, pero también de las cadenas de suministro asiáticas o, mejor dicho, chinas, y en Europa perseguimos los mismos objetivos", dijo la semana pasada un funcionario de la UE bajo condición de anonimato a la AFP.

México paga casi cuatro veces menos aranceles a Estados Unidos.

El Consejo empresarial mexicano de Comercio Exterior anticipa que la menor tasa de impuestos aduaneros que paga México a Estados Unidos y el modernizado tratado con la UE impulsarán las inversiones del bloque.