MEF se compromete a pagar bono de $50 a jubilados esta semana, confirma Guillermo Cortés

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió a pagar el bono de $50 a más de 300,000 jubilados esta misma semana, según confirmó el dirigente Guillermo Cortés.

La reunión se llevó a cabo después de que la asistente del ministro del MEF informara a Guillermo Cortés y a un grupo de jubilados de Mundos que el ministro los recibiría.

Solo tres personas del grupo subieron a la oficina para el encuentro.

El ministro Felipe Chapman, la viceministra Eyda Sanz y el director de presupuesto, Aurelio Mejía, se reunieron con los representantes de los jubilados.

Guillermo Cortés calificó la reunión como “bien positiva”, a pesar de que duró un poco más de lo previsto. Cortés añadió que el trámite para el pago está muy avanzado.

“Hoy el director de presupuesto va a conversar con el contralor; las planillas ya fueron enviadas, eso es importante, y nosotros esperamos que en las próximas 48 horas ya tengamos el pago”, indicó.

Además, las autoridades del MEF aseguraron que para el 2026 no habrá contratiempos en el pago, ya que se han preparado las partidas presupuestarias para la Caja de Seguro Social (CSS).

En cuanto al bono de diciembre, expresaron su esperanza de que tampoco haya inconvenientes.

La discusión fue descrita como “sana y amplia”, lo que establece un precedente para futuras coordinaciones entre el Gobierno y los grupos de jubilados.