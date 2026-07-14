A.QUINTERO | el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Felipe Chapman, indicó que el gobierno trabaja en un plan para mejorar la administración tributaria tras caso Pandora, que destapó una presunta red que habría causado una lesión patrimonial al Estado por 40 millones de dólares mediante cesiones ilegales de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos (DGI).

Chapman detalló que el plan incluye mejoras en institucionalidad, gobernanza y controles. El proceso cuenta con apoyo técnico de organismos internacionales y con el uso de inteligencia artificial para modernizar la gestión fiscal y optimizar la recaudación de impuestos. Por este hecho 16 personas se mantienen detenidas. Por este hecho 16 personas se mantienen detenidas.

Ocho funcionarios de la DGI, un ex funcionario, dos abogados y seis particulares. La medida cautelar de detención provisional fue dictada por un juez de garantías para 13 personas y depósito domiciliario para otras 3.

Este caso tiene su inicio en el año 2024, que generó recientemente más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.