MEF: Panamá emitió US$2,970 millones en bonos para reducir deuda

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la República de Panamá ejecutó exitosamente una operación integral de manejo de pasivos que resultó en una reducción neta de saldo de la deuda pública de aproximadamente US$204 millones, así como en una disminución estructural del gasto anual por intereses de aproximadamente US$30 millones, fortaleciendo de manera significativa la sostenibilidad fiscal del país.

El MEF explicó que la oferta pública de recompra recibió propuestas por US$8.9 mil millones, mientras que la nueva emisión registró una demanda superior a US$13 mil millones, reflejando la sólida confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en su estrategia de consolidación fiscal.

Como parte de la operación, Panamá aceptó aproximadamente US$2,970 millones en bonos en circulación, priorizando una estructura que maximiza la reducción del saldo de la deuda y optimiza el perfil de vencimientos futuros.

La transacción fue financiada mediante la emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente, e incorporando esquemas de amortización que contribuyen a una gestión más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó la importancia de esta operación: “Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas, al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado.

La sólida demanda recibida refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica de Panamá y en la credibilidad de nuestra política fiscal”.

Según el MEF, esta operación permite reducir el saldo total de la deuda pública, disminuir el costo promedio ponderado de financiamiento, mejorar el perfil de vencimientos, reduciendo riesgos de refinanciamiento, generar ahorros fiscales permanentes y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.