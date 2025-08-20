MEF: Ingresos corrientes del Estado suben 11.6 % en primer semestre de 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer que la recaudación preliminar de los ingresos corrientes del Estado, al cierre del primer semestre de 2025, alcanzó los B/.4,019.9 millones, (B/.3,912 millones en efectivo y B/.108.1 millones en documentos fiscales), lo que representa un incremento de B/.417.5 millones o 11.6%, en comparación con el mismo período del año 2024.

En el informe preliminar del mes de junio de 2025, de la Dirección General de Ingresos (DGI), del MEF se detalló que: “los ingresos tributarios alcanzaron B/. 3,255.5 millones al cierre del primer semestre de 2025 (B/.3,147 millones en efectivo y B/.108.1 millones en documentos fiscales), lo que representa un aumento del 10.8% en comparación con el mismo período de 2024”.

El informe destaca que: estos ingresos representaron más del 80% del total de los ingresos corrientes del Estado, durante el período analizado, lo que refleja una sólida recuperación de la recaudación.

Entre los impuestos directos que mostraron mayor crecimiento se encuentran el impuesto sobre la renta que totalizó B/.282.1 millones con un incremento del 20.2%; el impuesto de inmueble, con B/.56.6 millones y un crecimiento del 112.3%; las ganancias de capital sobre valores, con un aumento de B/.44 millones y un alza del 251%.

En cuanto a los impuestos indirectos, se conoció un aumento del 7.5% en los ingresos por importaciones, comparado con el primer semestre de 2024.

Por otro lado, los ingresos no tributarios totalizaron B/.743.5 millones, registrando un aumento del 24%, impulsado por tasas, derechos y otros Ingresos (B/. 503.7 millones, con un crecimiento del 19.4%) y la participación de utilidades de empresas estatales y aportes (B/.239.9 millones, lo que representa un incremento del 35%).

“El sólido comportamiento de los ingresos durante el primer semestre de 2025 refleja el esfuerzo constante de la administración tributaria por consolidar la política fiscal, incorporando mejores prácticas y mecanismos de gestión que optimizan la recaudación. Esto demuestra la capacidad del país para generar recursos propios que impulsen el desarrollo nacional y respalden la inversión”, explicó el ministerio.