MEF descarta solicitar dispensa tras la emergencia por sismo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la meta fiscal para el año 2026 se mantiene intacta y que no solicitará ninguna dispensa ante la Asamblea Nacional, a pesar de la emergencia provocada por el sismo.

La entidad aclaró, en un comunicado, que el déficit fiscal continuará dentro del límite normativo del 3.5 % del producto interno bruto (PIB), contemplando la atención de la contingencia actual. Asimismo, precisó que, si bien la Resolución de Gabinete N.º 108 faculta a la institución para solicitar una dispensa temporal, esto no constituye una obligación, ya que la cobertura del impacto económico se absorbe dentro del techo fiscal establecido.

La institución detalló que la emergencia se financiará, en primera instancia, mediante coberturas de seguros, donaciones y recursos internacionales no reembolsables; únicamente se recurrirá a endeudamiento en caso de ser estrictamente indispensable, priorizando condiciones concesionales propias de situaciones de crisis.

Igualmente, precisó que la asignación de B/. 100 millones aprobada representa un tope presupuestario y no un desembolso automático, por lo que los fondos se ejecutarán únicamente conforme a necesidades debidamente comprobadas.

Los recursos serán administrados a través de un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, sujeto al refrendo de la Contraloría General de la República y respaldado por rigurosos mecanismos de seguimiento, auditabilidad y rendición de cuentas. Con esta estrategia, el Gobierno Nacional aseguró que responderá con prontitud a las comunidades afectadas sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas