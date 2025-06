MEF adjudica $120.87 millones en subasta de Letras del Tesoro

El Gobierno de Panamá informó la adjudicación de $120.87 millones en una subasta de Letras del Tesoro. Esto se hace para “continuar con las metas de reducir el costo de financiamiento del Estado e iniciar la compensación gradual de los Intereses Preferenciales Hipotecarios”.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estos resultados provienen de la quinta subasta de Letras del Tesoro del año 2025.

El MEF detalló que, en la primera vuelta de la subasta correspondiente al mes de junio, realizada mediante el Programa de Creadores de Mercado y a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX), se anunciaba un monto indicativo no vinculante de USD 50 millones con vencimiento a junio de 2026. Se recibieron 53 ofertas competitivas por USD 109.84 millones y 11 ofertas no competitivas por USD 33.51 millones, lo que representa casi tres veces el monto indicativo. El MEF decidió adjudicar ofertas competitivas por USD 35.73 millones y ofertas no competitivas por USD 33.51 millones, a un precio de corte del 94.47% y un rendimiento promedio ponderado del 5.717%. Este rendimiento es 10 puntos básicos (bps) menor que el logrado en la subasta de mayo.

En la segunda vuelta (Opción de Compra – greenshoe), los cuatro participantes con categoría de Creadores de Mercado ejercieron su derecho de adquirir hasta un 25% adicional del monto que se les había adjudicado en la primera vuelta, al precio promedio ponderado. Así, se adjudicaron USD 11.63 millones.

Finalmente, en el tramo de compensación de Intereses Preferenciales Hipotecarios, con el apoyo del puesto de bolsa del Banco Nacional de Panamá, se colocaron Letras del Tesoro por USD 40 millones. Estas se distribuyeron entre los bancos que financian hogares a través de Intereses Preferenciales Hipotecarios, cancelando primero los compromisos inferiores a USD 3 millones. Estas Letras del Tesoro son de la misma serie que las subastadas, por lo que los bancos contarán con instrumentos líquidos que se negocian activamente en el mercado de capitales local.