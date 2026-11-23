La Comisión Interministerial, encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se reunió este lunes con representantes de Minera Panamá para comunicar las condiciones del Estado frente a cualquier eventual avance del proyecto minero en Donoso.

En el encuentro, en el que también participaron los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro, el Gobierno presentó cinco pilares fundamentales:

1. Recursos naturales: los minerales pertenecen al Estado panameño.2. Beneficios para el país: mayores ingresos, empleos y oportunidades de desarrollo.3. Soberanía nacional: respeto a la autoridad del Estado sobre el territorio.4. Protección ambiental: altos estándares ambientales y fiscalización independiente.5. Marco legal: cumplimiento de la Constitución y las leyes panameñas.

Según el comunicado oficial, la empresa aceptó las condiciones expuestas por el Gobierno, cuyo cumplimiento será indispensable para cualquier eventual avance.

Además, se destacó la importancia de reactivar las visitas públicas al sitio minero y desarrollar un proceso de diálogo y participación ciudadana bajo el marco del Acuerdo de Escazú.

El Gobierno aclaró que la reunión fue estrictamente informativa y que no representa una decisión sobre la reapertura de la mina ni una autorización para reanudar operaciones.