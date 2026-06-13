Más de 544 mil pasajeros adicionales pasarán por Tocumen durante la temporada del Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que puso en marcha una estrategia integral de coordinación interinstitucional y operativa para atender el incremento proyectado de vuelos y pasajeros durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, con el objetivo de asegurar la continuidad operacional, minimizar retrasos y garantizar una experiencia eficiente y segura para los viajeros que transiten por las terminales 1 y 2.

Las proyecciones indican que entre el 12 y el 20 de junio las operaciones de arribo y despegue podrían superar las 500 por día, cifra que representa un incremento significativo respecto al promedio diario regular de aproximadamente 450 movimientos aéreos.

Asimismo, se prevé una alta movilización de pasajeros panameños hacia Canadá y la ciudad de Nueva York, con un promedio estimado de alrededor de 8 mil viajeros diarios antes de los encuentros de la selección de Panamá, a los que se suman más de 34 mil pasajeros adicionales en conexión cada día, procedentes principalmente de Suramérica con promedios de ocupación por aeronaves cercanos al 100%.

Con días punta en las operaciones de salida los días 14, 15, 16 de junio de 2026.De mantenerse estas proyecciones durante el período de mayor demanda asociado al torneo, la movilización adicional de pasajeros en conexión podría superar las 544 mil personas, de los cuales aproximadamente 240 mil serán locales.

En este contexto, Copa Airlines informó la implementación de 30 frecuencias adicionales hacia Toronto, Canadá, así como 18 frecuencias adicionales a Nueva York. Reforzando sus vuelos regulares los días 24, 25, 26, 28 y 30 de junio hacia y desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Estados Unidos para responder a la demanda de pasajeros vinculada a la cita deportiva.

Paralelamente, Tocumen enfrenta una temporada alta de movimiento aéreo que se extenderá en la segunda mitad del año 2026, período para el cual se estima un incremento de aproximadamente 6 % en las operaciones en junio y julio, además de un crecimiento residual cercano al 3 % entre septiembre y octubre de 2026.

A este panorama se suma la llegada de viajeros internacionales procedentes de 18 países para participar en el evento Herbalife Extravaganza 2026, previsto del 12 al 14 de junio en Panamá, así como el arribo de aproximadamente 3,500 personas vinculadas a la Asamblea Regional de los Testigos de Jehová, programada a partir del 25 de junio.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco, destacó que la terminal aérea mantiene una planificación operativa permanente para garantizar la eficiencia del servicio y preservar la conectividad regional del país: “Estamos preparados para responder al incremento extraordinario de pasajeros y operaciones asociado al Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos internacionales que coinciden con esta temporada.

Tocumen mantiene altos estándares de seguridad, eficiencia y conectividad, consolidando el papel de Panamá como el principal hub aéreo de las Américas y motor del turismo, la inversión y la competitividad nacional”, expresó Ruiz Blanco.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron a los pasajeros la importancia de planificar con anticipación sus desplazamientos y seguir las recomendaciones emitidas por las aerolíneas y organismos de seguridad.

Entre las principales recomendaciones figuran llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación para vuelos internacionales, verificar previamente la vigencia del pasaporte y los requisitos migratorios o de visa del país de destino, así como confirmar la documentación correspondiente para menores de edad cuando viajen acompañados por uno de sus progenitores.

En materia de seguridad aeroportuaria, se recuerda a los viajeros que los líquidos permitidos en el equipaje de mano no deben exceder los 100 mililitros por envase y deben transportarse en una bolsa plástica transparente y resellable. Asimismo, desde el 1 de septiembre de 2024 no está permitido ingresar al control de seguridad con botellas llenas de agua u otras bebidas, por lo que se recomienda portar recipientes vacíos y llenarlos posteriormente en los puntos de hidratación habilitados dentro de las terminales.

Tocumen también exhortó a evitar el transporte de artículos prohibidos o restringidos en el equipaje de mano, entre ellos objetos punzocortantes, navajas, armas, cortaúñas u otros elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad operacional y de los pasajeros.

Como principal centro de conexiones de la región, Tocumen conecta las Américas y Europa, facilitando la movilidad de millones de pasajeros y fortaleciendo la competitividad de Panamá como un destino logístico, turístico y de negocios.