$!Más de 25 eventos internacionales se realizarán en Panamá en 2027

Más de 25 ferias, congresos, exposiciones y cumbres de talla internacional del sector económico, bancario y financiero se realizarán en Panamá durante 2027, lo que representa un impulso directo para la economía nacional.

Empresarios y economistas aseguran que el calendario de eventos tendrá un impacto positivo, ya que beneficia a sectores como hotelería, turismo, transporte, comercio, restaurantes, logística y servicios. La agenda internacional posiciona a Panamá como hub de negocios y centro de convenciones regional.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, ha indicado que “cada comprador internacional que conoce Panamá representa una oportunidad para establecer nuevas relaciones comerciales. Cada visitante que descubre nuestro país puede convertirse en un promotor de nuestro turismo. Cada contacto empresarial puede abrir puertas para nuevas inversiones, alianzas y negocios”.

“Cada congreso que llega a Panamá genera oportunidades para hoteles, restaurantes, empresas de transporte y proveedores locales, y contribuye al desarrollo económico del país”, indicó Pablo De La Guardia, Gerente General del Panama Convention Center.