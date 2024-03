Manzanillo, líder portuario; crisis del Canal empuja al sector

Al cierre del año 2023, el movimiento de contenedores en el Sistema Portuario Nacional alcanzó los 8,316,296 TEU, una caída del 2.4% si se compara con el cierre del año 2022, cuando se movilizaron 8,518,425 TEU, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El informe de la AMP revela que de los seis principales puertos panameños, el Manzanillo International Terminal lidera el movimiento de contenedores con 2,622,256 TEU, seguido de Panama Ports Company – Balboa con 2,312,553 TEU y Colon Container Terminal S.A. con 1,358,197 TEU.

La cuarta posición la ocupa PSA Panama International Terminal con una movilización de 1,057,456 TEU, le sigue Panama Ports Company– Cristobal con 888,306 TEU y por último Bocas Fruit Company con 77,528 TEU.

Hasta enero de este año, se habían movilizado 427,274 TEU en los principales puertos nacionales, un aumento del 12.7%, si se compara con los 379,141 TEU registrados en enero de 2023. En enero el Manzanillo International Terminal seguía liderizando el movimiento de contenedores (229,721 TEU).

Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), indicó que durante la pandemia hubo un crecimiento del volumen del trasbordo que eran cargas que no podían llegar a su destino final y los puertos de trasbordo, muchos de ellos, crecieron en pandemia. Es normal que después de la pandemia los volúmenes se reduzcan un poco en el área de trasbordo producto de que Panamá aprovechó ese periodo para servir como centro de trasbordo y almacenaje de contenedores”. Explicó que “todavía Panamá como centro portuario está más de un millón arriba del año pre-pandemia, eso significa que Panamá ha podido retener mucho volumen de movimiento de contenedores”.

Troetsch afirmó que “la crisis de agua en el Canal de Panamá ha empujado a las navieras a mover más trasbordo por Panamá y eso ha ayudado a Panamá a no bajar tanto sus números, sin esta crisis de agua o la sequía que se ha dado en el mundo que ha afectado al Canal de Panamá talvez los puertos hubieran manejado menos contenedores que los de ahora, ya que las grandes navieras han aumentado el uso del ferrocarril y el uso del trasbordo por la carretera. Las otras navieras que no hacían mucho uso de esto han empezado a hacerlo, porque el Canal no tiene la capacidad de mover tanta carga debido las restricciones de calado”.