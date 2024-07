Malls apuntan al Día del Niño y el XII mes para reactivarse

Los principales centros comerciales del país apuestan a la celebración del Día del Niño y al pago de la segunda partida del XIII mes para aumentar sus ventas. Eventos y promociones, son parte de las estrategias de los distintos comercios para atraer a visitantes.

Nadkyi Duque, directora de mercadeo de Albrook Mall, manifestó que existe un gran movimiento en los establecimientos. “Viene el décimo, julio y agosto son meses que las ventas se mueven. Vemos tantos panameños como turistas”. En cuanto al horario en Albrook Mall, es de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Por su parte, Thelma Chang, gerente de mercadeo de Westland Mall, señaló “estamos volviendo a ver el incremento de la afluencia de personas, la gente nos visita mucho por temporadas. En el caso de la provincia de Panamá Oeste, vemos que el tráfico aumenta más los días de quincena, el día que paguen, no importa que sea día de semana”.

“Esto significa que la gente cobra e inmediatamente nos visitan, eso se percibe”, agregó Chang. Adelantó que “para el pago del XIII mes tendremos descuentos, pronto daremos a conocer esas ofertas”. Este centro comercial opera de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 8:30 p.m., los sábados de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Claudia Erkan, gerente de mercadeo de Federal Mall Chiriquí, anunció que “nos estamos preparando para ofrecer buenas ofertas a todos nuestros clientes para el pago del XIII mes, también estaremos celebrando en grande el Día del Niño, el cual siempre ha sido el día récords de visitas, a demás de los meses de temporada alta”. Erkan comentó que el mall está en crecimiento constante y están abriendo nuevas tiendas. “Como acá en la provincia está lloviendo mucho, las personas prefieren hacer sus compras en el centro comercial, porque pueden hacerlas más tranquilas sin estar mojándose”, dijo la gerente de mercadeo, quien agregó que el mall en la provincia sigue teniendo gran aceptación. Además, anunció que este domingo, 21 de julio, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. tendrán una actividad para los niños llamada “circuito de juegos”.