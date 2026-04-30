Mal comienzo de año para la eurozona, con crecimiento casi nulo e inflación al alza

El año empezó con mal pie para la economía de la eurozona, con un crecimiento casi nulo en el primer trimestre y una inflación que subió al 3%, al calor del conflicto en Oriente Medio.

Estos datos alimentan los temores de una estanflación, una combinación de bajo crecimiento y precios altos que es difícil de desactivar.

El crecimiento económico fue de apenas 0,1% en los tres primeros meses de este año en comparación con el trimestre anterior, según una estimación inicial de la agencia europea de estadísticas Eurostat, publicada este jueves.

El dato abunda en el modesto ritmo de crecimiento del club de la moneda única, cuyo PIB se expandió un 0,2% en los tres últimos meses de 2025.

Y decepcionó al mercado, ya que los economistas consultados por la plataforma FactSet y la agencia financiera Bloomberg esperaban un avance del orden del 0,3%.

Entre las principales economías de la zona euro, integrada por 21 países, las notas positivas vinieron de Alemania, que tuvo un crecimiento del 0,3% superior al esperado, y de España, con un 0,6%. Italia se anotó un 0,2%.

Francia en cambio, la segunda economía del euro, tuvo un crecimiento nulo, y otras economías menores experimentaron retrocesos, como Irlanda (-2%) y Lituania (-0,4%).

En el conjunto de la UE, integrada por 27 países, el crecimiento en el trimestre fue también de 0,1% respecto a los tres meses anteriores.

"Las cifras del crecimiento del primer trimestre no son especialmente reveladoras, puesto que apenas se vieron afectadas por el shock energético y las perturbaciones de las cadenas de suministro provocadas por la guerra en Oriente Medio", iniciada el 28 de febrero con los ataques israeloestadounidenses a Irán, matizó Peter Vanden Houte, economista del banco ING.

Sin embargo, los primeros barómetros de la actividad económica del mes de abril, como el índice PMI Flash, que arrojó una contracción en el sector privado, no invitan al optimismo.

"Prevemos que el PIB siga creciendo a un ritmo moderado en el segundo y tercer trimestres. Pero la debilidad de las encuestas de actividad y confianza de abril, unida a unos precios del petróleo mucho más altos de lo previsto, apuntan a un riesgo de tendencia a la baja", apunta Jack Allen-Reynolds, del gabinete Capital Economics.

- Suben los precios de la energía -

El impacto de la guerra en Oriente Medio, que ha significado la práctica parálisis de las exportaciones de gas y petróleo con la consiguiente subida de los precios de la energía, se hizo notar de pleno en la inflación.

El dato escaló al 3% interanual en abril en la zona euro, cuatro décimas por encima de la cifra de marzo, según la primera estimación de Eurostat publicada este jueves.

La agencia de estadísticas incidió en la subida de la energía en abril (+10,9%, frente al 5,1% de marzo).

La Comisión Europea lleva avisando desde el inicio del conflicto en Oriente Medio de un riesgo de estanflación, que es muy difícil de desactivar y puede instalarse a largo plazo.

Y es que para calmar los precios, el arma principal es un incremento de los tipos de interés, que a su vez puede castigar la actividad y por tanto el crecimiento.

Un paso que según los analistas no dará de momento el Banco Central Europeo en su reunión de este jueves, en la que se espera mantenga su tipo principal de interés en el 2%, el mismo nivel en que se encuentra desde el verano boreal.